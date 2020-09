Perugia, 7 settembre 2020 – Nei giorni 10 e 11 settembre p.v si terrà il IX Seminario perugino per lo studio dei Classici della Filosofia politica, dedicato a Max Weber. Il seminario è organizzato dalla cattedra di Filosofia politica del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Perugia, in collaborazione con il Centro Studi e di Alta Formazione “Legality and Participation” del Dipartimento di Scienze politiche, la Società italiana di Filosofia politica e la rivista “Cosmopolis”. In tutti questi anni ogni convegno è stato dedicato a un importante autore della tradizione politica occidentale ed ha ricevuto l’attenzione non soltanto degli addetti ai lavori, ma anche di un pubblico più vasto. Il comitato scientifico che presiede all’iniziativa, oltre a esponenti dell’Ateneo perugino, comprende alcuni tra i rappresentanti più insigni della cultura filosofico-politica italiana. Il convegno si svolgerà solo in modalità telematica su piattaforma Teams.

Programma dei lavori

“La filosofia politica di Max Weber”

Giovedì 10 settembre

15.00 Saluti: Giorgio Montanari, Michele Nicoletti, Roberto Gatti

Presiede: Vincenzo Sorrentino

15.30 Dimitri D’Andrea, Senso della vita e politica

16.15 Nico De Federicis, Modelli di etica e conflitti tra valori

Pausa

17:15 Dibattito

Venerdì 11 settembre

Presiede: Alessandra Pioggia

9.00 Pier Paolo Portinaro, Weber e la tradizione politica occidentale

9:45 Francesco Ghia, Ascesi e costituzione del soggetto

10:30 Franca Papa, Conclusioni: Weber politico

Pausa

11:30 Discussione

Come partecipare al convegno:

il convegno si svolgerà solo in modalità telematica

il collegamento avverrà utilizzando il software “Microsoft Teams”

Accesso utenti UNIPG (docenti, dottorandi, studenti e assegnisti):

Accedere a MICROSOFT TEAMS con le credenziali dell’account di posta istituzionale @unipg.it o @studenti.unipg.it o @collaboratori.unipg.it

con le credenziali dell’account di posta istituzionale @unipg.it o @studenti.unipg.it o @collaboratori.unipg.it Entrare nell’aula virtuale del convegno utilizzando il seguente collegamento [ link di accesso ]

Accesso utenti ESTERNI (tutti coloro che non dispongono di un indirizzo di posta elettronica con dominio unipg)

Non è richiesta nessuna registrazione a Microsoft Teams o scaricare applicazioni: si può accedere direttamente via browser web (consigliati Microsoft Edge oppure Google Chrome) cliccando su questo [ link di accesso ] e inserendo alla richiesta il proprio nome e cognome.

(11)