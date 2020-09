Perugia, 9 settembre 2020 – Dal quadro che emerge dal sito della Regione Umbria, dedicato all’emergenza coronavirus, si evince che torna ad impennarsi la curva dei nuovi positivi: oggi sono 33, contro i sette di ieri. In totale sono 1.968. Dai 1.830 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore (170.159 dall’inizio della pandemia) emergono però anche 31 nuovi guariti, 1.509 complessivi, che fanno salire da 376 a 378 gli attualmente positivi. Registrati due nuovi ricoverati, ora 19, due dei quali in terapia intensiva (dato stabile). Sempre 81 le vittime per il Covid. (31)