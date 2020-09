Foligno, 9 settembre 2020 – Nel corso della quarta tappa del Giro d’Italia femminile, da Assisi a Tivoli, in programma lunedì 14 settembre, la corsa attraverserà anche Foligno. In particolare le vie interessate (a partire da Ponte della Chiona, che si trova nel territorio di Spello) saranno viale Firenze, I e II tratto, Porta Firenze, via XVI Giugno, via Fratelli Bandiera, Porta Todi, via Nazario Sauro, Piazzale Alunno, viale Roma, via Santocchia, via delle Industrie per proseguire poi in direzione di Trevi. Il passaggio nel territorio comunale è previsto intorno alle 11,35. Nelle strade interessate, la circolazione sarà interrotta per consentire il passaggio della carovana ciclistica. Il traffico verrà deviato su viabilità alternativa, adeguatamente segnalata. Lungo il percorso sarà vietata la sosta di tutti i veicoli. (28)