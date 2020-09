Trevi, 9 settembre 2020 – Inizierà sabato 12 settembre a Trevi, la V edizione di “Trevi Benessere – il week-end della salute”, la prima manifestazione, in Umbria, dedicata alla salute e al benessere psicofisico, che terminerà domenica 13 settembre. A presentare le iniziative in programma per la prima giornata di “Trevi Benessere”, sabato 12 settembre, sarà Mauro Silvestri che darà il via, alle ore 9, alla corsa non competitiva e alla camminata ludico motoria che dal centro storico porteranno i partecipanti alla scoperta del bellissimo sentiero che percorre l’Acquedotto medievale e le altre emergenze diffuse lungo la fascia olivata che circonda Trevi. Contemporaneamente l’atleta Luca Panichi farà la scalata della collina da Borgo Trevi, per arrivare nel centro storico di Trevi con la sua carrozzina. Molte delle attività in programma saranno volte al superamento dello stress e dell’ansia accumulati durante questo difficile periodo di pandemia e lockdown. Sia sabato 12 che domenica 13 settembre, dalle ore 9 alle 13 sarà possibile usufruire di sedute psicologiche gratuite (su prenotazione) per la prevenzione dei rischi psicosociali dovuti alla pandemia.

Tra le diverse iniziative in programma per la giornata di sabato 12 settembre, da segnalare presso il parco di Villa Fabri, alle ore 9.30, la sessione di Kundalini Yoga tenuta da Guru Siri Kaur Tiziana Bigi, per rilassarsi, toglier ansia, stress, far scorrere e bilanciare la nostra energia; mentre alle ore 9.45 la fisioterapista e osteopata Anna Chiara Ferri terrà una lezione aperta di Postural Soft con l’obiettivo di trasmettere ai partecipanti l’importanza della presa di conoscenza “della fase di blocco” in fase post operatoria e la volontà di raggiungere le sicurezze motorie che conferiscono alla persona maggiore la chiave d’accesso per le attività sportive. Alle ore 16.00 l’amministrazione comunale conferirà l’attestato di merito al campione trevano di scacchi Syed Danish, vincitore Categoria 1° Nazionale al Festival Internazionale di scacchi di Fermo.

Da non perdere poi alle ore 17.30 la sessione di yoga wave per bambini (dai 3 ai 10 anni) e famiglie, a cura di Ruggero Ruggeri e Arianna Renzetti della Scuola Yoga Wave a.s.d. di Roma. Lo yoga per bambini è una pratica educativa, divertente per la crescita armonica della mente e del corpo, uno strumento prezioso per alleviare tensioni e stress, per imparare a gestire il proprio mondo interiore e gettare le basi della consapevolezza. Alle ore 18.30 in Piazza Garibaldi, si terrà la prima esibizione di “Pole Dance” a cura di Pole Dance Foligno Asd Plume Academy, la nuova disciplina che unisce, flessibilità, forza e danza con l’utilizzo della pertica, un’attività sportiva che si basa sull’esecuzione di figure acrobatiche, che richiedono notevoli doti di forza, scioltezza, coordinazione, agilità, flessibilità e resistenza.

Un ampio programma quello di Trevi Benessere 2020, studiato al fine di divulgare corretti stili di vita, un’alimentazione sana e l’attività fisica come modi per vivere sentendosi bene, così come promosso dal team della Casa della Salute di Trevi e della Asl 2 dell’Umbria e che per questa importante edizione verranno realizzate in presenza, nel rispetto delle normative anti-Covid19, ma saranno fruibili anche on line attraverso il canale youtube dell’evento https://www.youtube.com/channel/UCgxWBxQFrBRG4spNsRAosJA come ad esempio sabato 12 settembre alle ore 10:00 verrà trasmesso l’incontro dal titolo “La riabilitazione della sclerosi multipla” . Nei due giorni di evento, presso la Casa della Salute medici e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale effettueranno screening gratuiti, su prenotazione (prenotazioni entro venerdì 11 settembre), di: senologia, cardiologia, diabetologia, fisiatria, podologia, ortopedia e dermatologia. Vista poi l’incidenza che l’attività fisica ha, sia nel migliorare le funzionalità degli apparati del nostro corpo, che sulla qualità della vita, sullo stato di salute e sul benessere globale della persona, molti sono gli appuntamenti in programma per entrare in contatto con diverse discipline sportive: dalle esibizioni di scherma, a quelle di danza. Sabato 12 settembre dalle ore 10 in Piazza Garibaldi sarà presente la squadra femminile “Trevi Volley” categoria B1. (32)