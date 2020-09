Foligno, 16 settembre 2020 – Grande attesa per il concerto delle regine del belcanto Cinzia Forte e Desirée Rancatore. Per la prima volta insieme, in via del tutto eccezionale, duetteranno sulle più celebri arie del repertorio lirico di tutti i tempi. Un vero evento nella cornice dell’Auditorium San Domenico. Un evento unico, senza esagerare, raro. Non capita infatti spesso di vedere insieme sul palco due straordinarie star della lirica del calibro di Cinzia Forte e Desirée Rancatore. Vere regine del belcanto acclamate nei più celebri teatri del mondo, dalla Scala, al San Carlo, alla Fenice, al Covent Garden, all’Opèra di Parigi, e ancora a Berlino, negli Stati Uniti, in Giappone, a dirigerle sono i più grandi maestri contemporanei, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Riccardo Chailly… Indimenticabile nei ruoli di Gilda, Lucia di Lammermoor la Rancatore, in quelli di Anna Bolena, Desdemona, la Forte.

Attesissime da melomani e non, le due soprano saranno protagoniste del cartellone degli Amici della Musica di Foligno domenica 20 settembre, ore 21, all’Auditorium San Domenico. Un appuntamento davvero speciale che sta suscitando grande interesse pure fuori regione, anche perché qualcosa di simile è avvenuto una sola volta, negli anni Ottanta, quando a duettare e “gareggiare” furono altre due brillantissime stelle della lirica internazionale, Mirella Freni e Renata Scotto.

Avvenne allora in un Cd. Mentre oggi accadrà, dal vivo, per il pubblico di Foligno. E non è un caso che l’incontro a suon di arie e duetti avvenga proprio qui. Da alcuni anni Cinzia Forte e Desirée Rancatore sono docenti nelle Summer Master Class di canto lirico che l’Associazione musicale folignate tiene in città richiamando allievi dall’Italia e dall’estero. “E l’idea è nata proprio da questo legame, ormai una vera amicizia, con la nostra realtà – commenta il direttore artistico Marco Scolastra -. Perché non portare due eccellenze della lirica italiana, acclamate nel mondo, su uno stesso palco? Glielo abbiamo proposto. Hanno accettato con piacere.” Così sarà un vero e proprio avvenimento sentirle cantare insieme in questo speciale concerto in duet. Con un programma ovviamente intrigante, scelto proprio da loro e che attinge a celeberrimi brani del repertorio lirico e lirico di coloratura, oltreché a gemme preziose del repertorio da camera. Ci saranno Mozart, Rossini, Vedi, Bellini. Con loro in scena il pianoforte di Marco Scolastra.

Ma il fine settimana degli Amici della Musica propone anche altro. Il 14 settembre ha preso avvio all’Oratorio del Crocifisso la Master Class di canto lirico tenuta da Desirée Rancatore che si concluderà sabato 19, ore 21, con il concerto finale delle allieve partecipanti. Sette le iscritte da varie regioni italiane e dalla Siria. Ad ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria, la serata sarà accolta nello stesso Oratorio delle lezioni.

Data la ridotta disponibilità dei posti è necessaria prenotazione, per abbonati e non (info@amicimusicafoligno.it o chiamare 347 4515094).

