Gualdo Tadino, 25 settembre 2020 – Il tema molto importante del potenziamento della ferrovia Orte-Falconara continua a far parlare di se e per questo motivo i sindaci di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, di Nocera Umbra, Giovanni Bontempi, di Valtopina, Lodovico Baldini, di Fossato di Vico, Monia Ferracchiato, insieme intervengono e precisano quanto segue: “In questi giorni è tornato d’attualità, purtroppo, il tema della variante sulla tratta ferroviaria Orte-Ancona. A prescindere dalle rispettabili posizioni di tutti, però, su questa vicenda teniamo a chiarire una volta per tutte un aspetto, il più importante: se il modello che il Governo e le Regioni Umbria e Marche hanno intenzione di perseguire è quello che ha portato alla realizzazione in tempi record del Ponte di Genova, quindi passare alla nomina di un Commissario per seguire tutto l’iter del raddoppio della tratta ferroviaria Orte-Falconara noi siamo assolutamente d’accordo e la cosa è estremamente positiva.

Ma tutto ciò è in evidente e palese contrasto con chi sostiene, invece, la necessità di valutare ancora studi di fattibilità su questa infrastruttura quando siamo già pronti a partire, fin da domani, con una progettualità già molto avanzata presente per il potenziamento ed il raddoppio della Orte-Falconara. In buona sostanza il solo parlare di variante significherebbe perdere altri e tanti anni e chiudere per sempre e definitivamente in un cassetto questa importantissima opera strategica che il territorio Umbro e Marchigiano attendono da più di 40 anni. C’è un unico modo per non fare nulla e mettere una pietra tombale su un opera strategica come il raddoppio della Orte-Falconara ed è appunto quello di continuare a parlare di variante al progetto esistente.

Le due Regioni Umbria e Marche ed i loro territori hanno bisogno invece che si parta subito con il potenziamento della ferrovia Orte-Falconara, non c’è più tempo da perdere, quindi invitiamo il Governo a nominare a stretto giro un Commissario e di procedere senza indugio alla realizzazione del progetto che è già pronto”.

I Sindaci:

Massimiliano Presciutti – Gualdo Tadino

Giovanni Bontempi – Nocera Umbra

Lodovico Baldini – Valtopina

Monia Ferracchiato – Fossato di Vico (13)