Assisi, 26 settembre 2020 – La frazione di Torchiagina si prepara a festeggiare i nonni con una giornata particolare, tutta dedicata a loro. Venerdì 2 ottobre, alle ore 17,30, nello storico complesso di Torrenova, si parlerà della figura da supplente dei genitori: i nonni, appunto, la cui funzione educativa è importantissima. Una giornata speciale, dunque, per onorare e ringraziare i nonni, ma anche per rinforzare il legame tra le generazioni. I nonni meritano la nostra gratitudine e l’omaggio a questi angeli custodi è stato organizzato da Gianfranco Costa, il fondatore del Centro Internazionale per la Pace tra i Popoli. sarà comnsegnato anche un premiop alla memoria. (28)