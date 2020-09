Deruta 30 settembre 2020 – Si terrà sabato 3 ottobre alle ore 15,30, nella chiesa di S. Francesco, il convegno “Droga. Conoscere per prevenire”. L’iniziativa è promossa dal comune di Deruta ed alla parrocchia di S. Francesco e ha lo scopo di proporre un focus sulle realtà della diffusione, e conseguenze, degli stupefacenti nel nostro territorio. Dopo il saluto del sindaco Michele Toniaccini alla platea, interverranno Loredana Mancini Psicologa/psicoterapeuta e Marcella Sensi Medico Psichiatra. Successivamente la parole sarà data al gruppo “Giovani di Deruta”. A seguire Angela Bravi della regione dell’Umbria spiegherà la situazione nel territorio regionale per poi scendere in quello derutese con Cristina Canuti. L’incontro si concluderà con il saluto del Vescovo Ausiliare di Perugia Mons. Marco e sarà trasmesso in diretta sulla pagina FB della Parrocchia.

