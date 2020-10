Perugia, 1 ottobre 2020 – Ospite del Golf Club Santa Sabina a Ellera di Corciano il Panathlon Club Perugia ha organizzato il tradizionale “Interclub” con i 5 club dell’Area 10 Umbria. “Se lo sport non viene al Panathlon, il Panathlon va incontro allo sport” ha detto Alessio Burini presidente del club perugino. E la giornata, purtroppo piovosa, non ha impedito di svolgere il programma previsto: un programma anche sportivo con un approccio al golf al campo pratica da parte dei soci dei 5 club: Perugia, Terni, Orvieto, Clitunno, Valtiberina. L’incontro tra i soci dei club è iniziato con il saluto di Alessio Burini e un intervento del presidente regionale del CONI Domenico Ignozza, sempre vicino al Panathlon e attento osservatore dell’attività dei 5 club cui ha riconosciuto il merito di applicare tra i giovani, tra i praticanti di sport anche amatoriale le sane finalità del Panathlon: “La diffusione e la dimostrazione a tutti i livelli dello sport ispirato al fair play è un elemento di cultura, di aggregazione e di convivenza tra gli uomini presi singolarmente e tra le popolazioni del mondo che onorano la vostra associazione e contribuiscono a rendere più sano il vivere insieme” ha concluso, tra gli applausi, Ignozza.

Poi, da parte di Burini, un doveroso pensiero ai 5 soci dell’Area 10 che ci hanno lasciato in questi primi mesi del 2020. Una ampia e dotta “lectio magistralis” sul golf in genere e sul Club che ci ospitava è stata affidata a Silvano Moca, vice presidente e ottimo golfista, nonché annunciato prossimo socio del Panathlon Club Perugia. Ampio e circostanziato il saluto del neo Governatore Area 10, Rita Custodi al suo primo impegno ufficiale da quando è stata eletta a Spoleto. Soddisfatta, anzi entusiasta per l’attività programmata e realizzata già in gran parte da parte dei club.

Poi a partire da Benito Montesi, presidente club di Terni, Claudio Menichelli del Clitunno, Lucia Custodi di Orvieto, Giovanni Tasegian del Valtiberina e Alessio Burini del club Perugia sono state ricordate le iniziative svolte ed esposti i progetti di quelle previste per i prossimi mesi.

L’interclub ha avuto la gradita presenza di Clara Pastorelli assessore allo sport del comune di Perugia. Poi il tradizionale scambio di doni tra i presidenti dei club e gli ospiti con il saluto dei candidati appartenenti all’Area 10 alla elezione a prestigiosi incarichi nazionali e internazionali: Andrea Tortora, Pietro Pallini e Sandro Carlo Fagiolino. (16)