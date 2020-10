PERUGIA, 4 ottobre 2020 – – Nonostante il perdurare del maltempo si è conclusa al meglio la 35esima edizione del Master dell’Umbria Tennis. Competizione ridotta nei tornei dal Covid ma che ha visto la solita entusiastica partecipazione come hanno sottolineato Fabio Garzi, presidente del Circuito, e Roberto Carraresi, presidente della Federtennis dell’Umbria. Le finali erano cinque ma quella sulla quale erano puntati i fari riguarda la Seconda categoria maschile, che rappresenta in questa manifestazione il top al livello tecnico. Il successo è andato al piemontese, nato a Novara ma da due stagioni si allena al Tennis Training Villa Candida Foligno, Mattia Frinzi su Gilberto Casucci dello Junior Perugia. Casucci, non nella giornata ideale, ha raccolto solo tre giochi. Nella altre serie affermazione di Lorenzo Paiella (Terza categoria-Narni Sport Center); Caterina Rossi (Terza categoria limitata 3/3- Tc Perugia); G.Luca Cici (Quarta categoria-3T Tennis Ascademy); mentre nel doppio, limitato 3/4, successo del duo Costantini-Pucci dello Junior Perugia. Ha diretto la competizione il giudice arbitro nazionale G.Carlo Rosichetti.

Risultati delle finali

Singolare maschile Seconda categoria: Mattia Frinzi (Tc Piazzano Novara) b. Gilberto Casucci (Junior Perugia) 6-3, 6-0.

Singolare maschile Terza categoria: Lorenzo Paiella (Narni Sport Center) b. Sebastiano Barboni (Pattol Club) 6-2, 6-7, 6-4.

Singolare femminile Terza categoria limitata 3-3: Caterina Rossi (Tc Perugia) b. Nicoletta Neri (CLT Terni) 6-4, 6-2.

Singolare maschile Quarta categoria: Gianluca Cici (3T Tennis Academy) b. Maichol Zappacenere (Tc Colombella) 6-2, 6-2.

Doppio maschile Terza categoria limitata 3-4: Costantini-Pucci (Junior Perugia) b. Cambiotti-Gubbiotti (Tc Perugia) 6-4, 4-6 (10-7 super tie break). (15)