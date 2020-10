MAGIONE, 12 ottobre 2020 – Seppur in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria che sta vivendo il Paese, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (Anmil) e l’amministrazione comunale di Magione hanno voluto ricordare le vittime del lavoro in occasione della 70° Giornata nazionale mutilati e caduti sul lavoro. La cerimonia di deposizione di una corona si è tenuta presso il Monumento che ne ricorda le vittime alla presenza di Claudio Bargelli, presidente regionale Anmil; Alvaro Burzigotti, presidente provinciale Anmil; Massimo Lagetti, vicesindaco Comune di Magione; Massimo Alunni Proietti e Armando Monteforti, sezione Anmil Magione.

“Doveroso celebrare una giornata che ricorda le vittime sul lavoro – commenta il vicesindaco Lagetti –. Una piaga che, purtroppo, non si riesce ad eliminare. È stata inoltre l’occasione per onorare i medici, assistenti sanitari, infermiere e infermieri che hanno perso la vita nel drammatico periodo in cui la pandemia ha colpito con più violenza il nostro paese”. (17)