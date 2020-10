Trevi, 14 ottobre 2020 – È attivo il numero dedicato per segnalare eventuali guasti della pubblica illuminazione nel comune di Trevi. Basta chiamare il numero verde gratuito 800.511.114 e comunicare i due numeri identificativi che sono affissi sui pali o nelle vicinanze delle lanterne. Il primo numero a partire dall’alto verso il basso si riferisce al Quadro elettrico e il secondo al punto luce. “Abbiamo concluso l’efficientamento della pubblica illuminazione in tutto il territorio – spiega il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Dalila Stemperini – e come da programma è stato attivato il servizio call center, attivo 24 ore su 24. Il numero può essere chiamato sia da fisso che da cellulari. “Il servizio – continua il vice sindaco – è sempre attivo anche attraverso la segreteria telefonica in caso di orari notturni o festivi. Per chi ha la possibilità le segnalazioni possono essere inviate direttamente all’indirizzo mail: segnalazioni@enerstreet.it”.

