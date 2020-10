Perugia, 20 ott. 020 – È stata sottoscritta stamani una convenzione tra la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e l’Associazione Nemetria per l’implementazione di attività formative a favore del personale dirigente e dipendente del comparto pubblico e privato regionale. L’accordo è stato siglato al termine di un meeting online al quale erano presenti, tra gli altri, l’Amministratore Unico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Marco Magarini Montenero, e il Segretario Generale di Nemetria, Laura Radi. Magarini ha definito la convenzione come “un’altra tappa importante nel percorso virtuoso di collaborazioni istituzionali promosso dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Dopo l’accordo, siglato il primo ottobre scorso con SDA Bocconi per la realizzazione di giornate formative di contenuto manageriale da svolgersi in Umbria, oggi sigliamo l’intesa con Nemetria. Grazie alla convenzione, appena firmata, si darà avvio ad una sistematica e sinergica attività formativa congiunta, con il comune obiettivo di approfondire tematiche giuridiche, economiche e sociali rilevanti per il territorio umbro”.

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa anche dal Segretario Generale di Nemetria, Laura Radi. “Sono davvero entusiasta della collaborazione siglata oggi – ha affermato Radi – Ritengo che sia una grande opportunità per il territorio umbro. Il lavoro congiunto di due realtà altamente qualificate nella formazione rappresenta indiscutibilmente il modo più adeguato e concreto per sviluppare e qualificare la formazione e la professionalità dalle quali, è chiaro, non è più possibile prescindere”. L’accordo, della durata di due anni, prevede la progettazione e realizzazione di seminari, workshop, laboratori sia in presenza che a distanza volti a potenziare le competenze professionali nel settore pubblico-privato, a favorire un’economia sempre più sostenibile, a diffondere buone pratiche nei processi amministrativi, a cooperare nell’ambito di programmi di intervento a finanziamento pubblico, comunitari, nazionali e regionali.

“L’ampliamento e l’approfondimento degli ambiti di studio, ricerca, divulgazione e formazione delle risorse umane, sia nel settore pubblico che privato, è interesse strategico – si sottolinea nella convenzione – Il rafforzamento del network e degli ambiti di partenariato delle istituzioni formative qualificherà e faciliterà il raggiungimento degli scopi istituzionali a beneficio delle amministrazioni e delle politiche complessive di sviluppo territoriale”.

La Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica è socio aderente dell’Associazione Nemetria, fondata nel 1987 da Aziende, Banche, Enti, Università e presieduta da Giuseppe De Rita. Da allora, Nemetria ha sviluppato ampi studi sul rapporto tra “Etica ed Economia” attraverso il contributo di personalità del mondo produttivo, scientifico, religioso, politico e di Nobel per l’economia ed organizza dal 1991 l’annuale conferenza di “Etica ed Economia” a carattere internazionale.

Scuola Umbra, tra le cui funzioni assume particolare rilevo la ricerca e lo sviluppo delle innovazioni organizzative e gestionali finalizzate all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, alla semplificazione e tempestività dell’azione amministrativa, è accreditata nell’elenco delle agenzie formative e possiede la certificazione ISO 9001-2015 ed ISO 21001:2018. (13)