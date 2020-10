Foligno, 21 ottobre 2020 – “Camminata tra gli olivi” domenica 25 ottobre anche a Foligno con un percorso che da Scandolaro toccherà Roviglieto per poi tornare a Scandolaro. L’iniziativa, promossa a livello nazionale dall’Associazione Città dell’Olio, è organizzata da Comune di Foligno in collaborazione con la sezione folignate del Cai (Club alpino italiano).Il percorso si sviluppa a partire dalla frazione di Scandolaro seguendo due sentieri, il sentiero della fascia ulivata e il 373. Al termine del primo tratto si arriva fino alla frazione di Roviglieto, a quota 700 m. Da qui si prende il sentiero 373 per fare ritorno a Scandolaro. Nel prima parte del percorso, a quota 600 metri, si trova un insediamento religioso risalente al XI secolo: la chiesa e l’eremo della Madonna del Riparo. Originariamente ispirato al culto di San Michele Arcangelo, è collocato sulla linea che unisce i sette santuari dedicati al santo (Skellig Michael in Irlanda, St Michael’s Mount in Gran Bretagna, Mont Saint Michel in Francia, la Sacra di San Michele in Piemonte, il Santuario di San Michele a Monte San’Angelo in Puglia, il Monastero di San Michele, in Grecia, il Monastero di Monte Carmelo, in Israele). L’eremo, noto anche con il nome di S. Angelo ‘de Gructis’, è giunto sino a noi conservando l’originario impianto.

Nel XIX secolo, durante lavori di manutenzione e restauro fu rinvenuto un affresco dedicato alla Madonna del Soccorso. Da allora per la gente del luogo il nome di questo sito religioso è “La Madonna del Riparo”. Il tempo di percorrenza è di 2 ore e trenta minuti. E’ di difficoltà media visto che sono presenti pochi metri di dislivello (si consiglia l’uso di scarpe da trekking). Si parte dalla frazione di Scandolaro, con punto di ritrovo al parcheggio del paese (alle 9). Occorre fare la dichiarazione sul proprio stato di salute rispetto all’epidemia da Covid-19 (si raccomanda mascherina e tessera sanitaria, anche per i minorenni, oltre che abbigliamento adeguato). L’escursione sarà condotta a gruppi con un numero massimo di 20 unità. La partenza del primo gruppo è per le 9,30. A seguire gli altri, distanziati di trenta minuti. L’ultima partenza sarà alle 11,30. Per informazioni (Comune di Foligno, tel. 0742/330404), per le prenotazioni – obbligatorie – contattare Club Alpino Italiano, sezione di Foligno (0742/22921 – caifoligno@tin.it) (40)