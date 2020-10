Spoleto, 21 ottobre 2020 – Cambio di programma per la ‘Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi’ di domenica 25 ottobre. L’evento, promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio con lo scopo di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, la tutela e la promozione dell’ambiente e del paesaggio olivicolo e la diffusione della storia dell’olivicultura, dovrà necessariamente fare i conti con le disposizioni previste nel DPCM del 18 ottobre 2020. Confermata quindi l’escursione a piedi con partenza e arrivo alla Casina dell’Ippocastano, attuale quartier generale cittadino per l’outdoor e per il turismo lento, mentre non si terrà quella in MTB o e-bike. Annullate anche la mostra mercato dei prodotti tipici del territorio curata dall’Associazione “Outdoor Umbria” e la degustazione di prodotti tipici locali inizialmente prevista al termine dell’escursione.

Domenica mattina il ritrovo resta alla Casina dell’Ippocastano alle ore 9.00 (parcheggio consigliato Spoletosfera), con partenza a piedi dalle ore 9.15 (9.30 per il 2° gruppo, 9.45 per il 3° e 10.00 per il 4°). La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria (potrà fruire della degustazione solo chi regolarmente iscritto). Per l’escursione a piedi il numero massimo di partecipanti è di 60 persone, suddivise in 4 gruppi da 15 unità, con partenza scaglionata ogni 15 minuti

Le guide della sezione locale del CAI condurranno l’escursione a piedi attraverso un suggestivo percorso estremamente panoramico, che da Collerisana condurrà fino a Torricella, dove i partecipanti potranno riprendere la via del ritorno con passaggio e sosta al convento dei Frati minori Cappuccini. Il tracciato di circa 7 km raggiunge quote che variano tra i 400 e i 600 m di altitudine, superando dislivelli non impegnativi, che lo rendono ben fruibile ad escursionisti con una buona preparazione di base.

Si ricorda che sarà obbligato indossare della mascherina durante la camminata e rispettare il distanziamento interpersonale. L’obbligo della mascherina non sussiste per chi decida di intraprendere l’escursione in bici, in quanto mera attività sportiva.

Info e prenotazioni:

IAT COMUNE DI SPOLETO 0743/218620-31 (55)