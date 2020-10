Foligno, 21 ottobre 2020 – Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha firmato un’ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche per 14 giorni, dal 22 ottobre al 4 novembre, della scuola secondaria di primo grado ‘Alunno’ di Belfiore in seguito alla presenza di numerosi casi di contagiati da Covid-19 (36 casi accertati e 3 classi in attesa di tampone). In questo periodo saranno compiute le necessarie operazioni di sanificazione dei locali del plesso scolastico. (35)