Perugia, 21 ottobre 2020 – La Giunta della Regione Umbria ha approvato oggi il rifinanziamento del fondo prestiti Re-start per un importo di ulteriori 10 milioni di euro, portando la dotazione finanziaria complessiva della misura a 28,5 milioni di euro. La misura consente ai richiedenti di ricevere un prestito fino a 25 mila euro, di cui la metà a fondo perduto, se vengono rispettati alcuni requisiti indicati nel bando, fra cui ad esempio l’acquisizione di dispositivi di sicurezza individuali in relazione all’emergenza Covid-19 e di beni finalizzati ad aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro o di somministrazione, o l’acquisizione di strumenti produttivi e tecnologie digitali. L’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione Michele Fioroni dichiara che “Il Fondo prestiti Re-start è una misura che ha permesso di dare liquidità ad aziende e liberi professionisti messi in ginocchio dalla crisi economica derivante dalla diffusione del virus Covid-19. Data la grande richiesta di finanziamenti è stato dunque essenziale rifinanziare la misura per dare ossigeno ai nostri operatori economici in un momento di grande difficoltà”. (32)