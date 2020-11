Perugia, 2 novembre 2020 – Era il service “Provideo” di Viterbo a produrre le immagini del Perugia in serie B fino alla scorsa stagione. Una troupe affiatata con anni di esperienza e con un Pulmann regia di ultima generazione per garantire qualità alle immagini delle partite casalinghe del Perugia Calcio trasmesse su Sky e con i vari servizi per i tg sport e per le Rubriche di settore. Del gruppo hanno fatto parte anche tre perugini: gli operatori alle telecamere in campo: Arcelli e Borghesi e Alessio Goti, in maglietta gialla nella foto, addetto ai replay e ai montaggi dei servizi realizzati “al volo” per essere trasmessi anche immediatamente sul dopo partita. Tutti e tre hanno maturato una lunga esperienza sui campi di calcio e di altri sport. Alessio Goti, oltre al calcio sui campi della serie A all’Olimpico di Roma per seguire Roma e Lazio, al Franchi di Firenze per la Fiorentina, a Genova per il Genoa e la Sampdoria, agli stadi di Torino, a San Siro, a Napoli, Bergamo, Bologna e sui campi minori della serie B e C ha esperienze internazionali con la motonautica, il motocross, le olimpiadi della neve a Torino, i tornei degli internazionali d’Italia al Foro Italico.

Tre professionisti, insomma, dove insieme alla tecnologia sempre galoppante di cui sono padroni è indispensabile la mano e la sensibilità umana a determinare gusto e qualità per un pubblico sportivo sempre più esigente e competente. (24)