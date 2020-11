Foligno, 5 novembre 2020 – In un comunicato stampa, gli operatori della bibliopteca comunale “Dante Alighieri” fanno che da domani, 6 novembre, chiude i suoi servizi al pubblico, come del resto faranno tutti i luoghi della cultura italiani, in base al Decreto del Presidente del Consiglio. La chiusura, prevista per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, resterà in vigore fino al 3 dicembre. Tutti i prestiti dei libri sono prorogati d’ufficio fino al 13 dicembre 2020. Da domani, chiudono al pubblico anche i musei comunali, quindi, la mostra sulla Madonna di Foligno di Raffaello, allestita a Palazzo Trinci e all’Archivio di Stato, e l’esposizione all’ex teatro Piermarini dedicata a Dante Alighieri nell’arte contemporanea. La chiusura è prevista fino al prossimo 3 dicembre.

(28)