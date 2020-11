Perugia, 5 novembre 2020 – C’è un nuovo simpatico personaggio che si aggira per le strade di Perugia, il suo nome è Rasty ed è un orso. Vi chiederete cosa ci faccia un orso nel capoluogo umbro! Si in effetti ce lo stiamo chiedendo anche noi. Rasty è un progetto nato dall’unione di idee di un famoso negozio e un’agenzia di comunicazione del Centro Storico della città, la Blackout agency, ed è proprio il caso di dirlo, in questi tempi un po’ confusi, la forza la fa l’unione e la collaborazione. Insomma, mai più azzeccato fu il detto “l’unione fa la forza”.

Dunque, ci stiamo tutti chiedendo chi sia Rasty, quest’orso che da qualche tempo è apparso sulle pagine dei maggiori Social Network e che di punto in bianco ha cominciato a raccontare la sua storia.

Stando a quanto intercettato sulle pagine dell’orso, Rasty proviene dal Wyoming e ha cominciato un lungo viaggio che lo ha portato, da prima in Italia e poi nella nostra amata Perugia. Un orso un po’ speciale come potrete notare seguendo i suoi Social, un orso all’avanguardia che tramite le nuove tecnologie smartphone, si scatta selfie e li posta nel suo profilo come farebbe ognuno di noi. Si, da quello che abbiamo capito ha una vera e propria fissa per il mondo Social e l’innovazione digitale.

Non tutto è stato ancora rivelato e ancora non si capisce bene cosa sia venuto a fare qui, ma credo che lo scopriremo solo seguendolo, seguendo la sua pagina Facebook ed Instagram.

Per il momento possiamo solo dirvi che l’idea è molto simpatica e che questo particolare personaggio è stato avvistato spesso nei paraggi del negozio Rastelli Store in Corso Vannucci, se dovreste avvistarlo mandateci una foto, una segnalazione e taggate Rasty! Siamo tutti curiosi di saperne di più.

Quindi, cari concittadini, cosa aspettate diventate anche voi follower dell’orso! (20)