Foligno, 12 novembre 20200 – L’istituto ‘Scarpellini’ ha ricevuto una menzione speciale dal Miur e dall’Anitec-Assinform per il progetto ‘Digital Tourism’, inserito all’interno del concorso ‘Innovazione digitale 2020’. Ne dà notizia la dirigente scolastica, Federica Ferretti. Il prossimo 18 novembre saranno consegnati i premi nazionali attribuiti ai migliori progetti sviluppati nelle scuole superiori. L’iniziativa è stata promossa dal Miur in collaborazione con Anitec-Assinform (l’associazione per l’informazione e comunicazione tecnologica di Confindustria). La commissione di valutazione, presieduita da Francesco Profumo (Presidente Compagnia San Paolo), era composta da Anna Brancaccio (dirigente del mistero dell’istruzione per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione), Roberto Costantini (direttore Summer school & Luiss Hubs), Maria Rita Fiasco (vicepresidente Anitec-Assinform con delega all’area ‘Skills per la crerscita d’impresa’), Patrizia Fontana (Founder di Talents in motion), Marta Michilli (direttore generale fondazione mondo digitale) ha scelto 4 progetti cui andrà il “Premio nazionale sull’innovazione digitale”. Sono state conferite anche 5 menzioni speciali, tra cui l’istituto ‘Scarpellini’ per il progetto “Turismo digitale (per una nuova qualifica EQF4)”, svolto in collaborazione con partner europei.

Il progetto dell’istituto tecnico economico e per il turismo è volto all’innovazione curricolare dell’indirizzo turismo e prevede l’inserimento di discipline innovative come il web marketing. La premiazione avverrà in live streaming il 18 novembre alle 11. Il link sarà reperibile sul sito www.anitec-assinform.it.

“Soddisfazione” è stata espressa dall’assessore all’istruzione, Paola De Bonis, “a nome mio e dell’amministrazione comunale, per questo riconoscimento ottenuto, a livello nazionale, da un istituto scolastico del nostro territorio. E’ un segnale importante”. (33)