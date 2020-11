Terni, 12 novembre 2020 – Sarà Luca Parmitano il protagonista della settima giornata di Popoli e Religioni – Terni Film Festival: l’astronauta dei record sarà collegato alle 18 per presentare il film che lo vede protagonista: Earthling – Terrestre, diretto da Gianluca Cerasola e interpretato – tra gli altri – da Giancarlo Giannini, Jovanotti e Maria Grazia Cucinotta, che sarà anche lei in collegamento per parlarne con gli spettatori del festival. In concorso nella sezione documentari, Earthling – Terrestre racconta la missione spaziale dell’unico italiano ad aver mai passeggiato nello spazio e il primo ad aver assunto il comando della Stazione Spaziale Internazionale, ma anche il primo ad aver portato nello spazio la scultura di un artista italiano. Il film passa in rassegna quindi tutti i traguardi, le curiosità, i rapporti interpersonali, le aspettative e la vita di “un’eccellenza” italiana, raccontata da altrettante eccellenze artistiche del nostro Paese.

Nato a Paternò, in Sicilia, nel 1976, Luca Parmitano è colonnello dell’aeronautica militare e nel 2005 si è miracolosamente salvato da un incidente aereo (il suo velivolo si era scontrato con una cicogna), riuscendo ad atterrare senza radio e con l’abitacolo distrutto, e per questo è stato decorato con la Medaglia d’argento al valore. Nel 2009 è stato selezionato dall’Agenzia spaziale europea come astronauta. Il 9 luglio 2013 è stato il primo italiano ad effettuare una passeggiata spaziale di oltre 6 ore. Pochi giorni dopo ne ha iniziata un’altra, interrotta a causa di un grave incidente (il suo casco si è riempito d’acqua) al quale è stato dedicato anche un film.

Nel novembre 2019 è tornato in orbita diventando il primo italiano a guidare la Stazione Spaziale Internazionale. E’ rientrato nel febbraio 2020 dopo aver battuto il record di permanenza extraveicolare. Per Gianluca Cerasola, giornalista, regista e produttore, Earthling è il terzo film dedicato ai viaggi nello spazio: nel 2016 ha presentato al Terni Film Festival AstroSamantha mentre l’anno scorso, aprendo un’edizione dedicata ai 50 anni dell’uomo sulla luna, ha portato a Terni un’anteprima di Starman dedicato proprio a Luca Parmitano.

Per Maria Grazia Cucinotta, che con Parmitano condivide le origini siciliane, si tratta di un ritorno – ancorché virtuale – al festival Popoli e Religioni, di cui è stata madrina dal 2006 al 2011.

Earthling – Terrestre si potrà vedere gratuitamente sul sito internet www.ternifilmfestival.it solo nella giornata di venerdì 13 novembre.

L’incontro con Luca Parmitano, Maria Grazia Cucinotta e Gianluca Cerasola si potrà seguire invece sulla pagina facebook www.facebook.com/PopolieReligioni e sul profilo youtube del festival: https://www.youtube.com/channel/UCPFDgsQUPSwunciYIHMki_w

Si potrà intervenire con domande e osservazioni commentando il video sulla pagina facebook del festival. (25)