Bastria Umbra, 26 novembre 2020 -E’ stato approvato oggi dalla Giunta Comunale il progetto definitivo del Parco Acquatico “Eden Rock 2.0”. La Realizzazione è in project- financing con annesse strutture e gestione unitamente all’attuale impianto natatorio coperto. E’ stato necessario un lungo iter burocratico per arrivare al passaggio fondamentale concluso in data odierna ma l’Assessore allo Sport Filiberto Franchi “ritiene che l’Amministrazione Comunale possa ritenersi molto soddisfatta che grazie all’impegnativo lavoro svolto con gli uffici, con la Società Azzurra e gli enti sovraordinati, pur in un periodo cosi difficile e di crisi come quello che stiamo vivendo, si stia riuscendo a concretizzare quello che sembrava un sogno, cioè restituire alla città il Parco acquatico, che sarà chiamato “ Eden Rock 2.0”

Oltre alla vasca natatoria, l’area verde attrezzata sarà completa di “laguna” per bambini e scivoli, area beach- volley; un luogo estivo di cui Bastia sente forte l’esigenza dopo la distruzione della mitica piscina Eden Rock dell’area Giontella.

Il passaggio immediatamente successivo sarà l’acquisizione del terreno da parte del Comune con accensione di un mutuo di €247.000,00 con l’Istituto per il Credito Sportivo e l’avvio dei lavori. Importo totale intervento €1.432.800,30 a totale carico del concessionario al netto delle spese per l’acquisizione delle aree pari ad €247.000,00 con mutuo a carico dall’ente comunale

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 206 DEL 26-11-2020 (19)