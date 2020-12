Perugia, 2 dicembre2020 – Family Day Umbria e l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose dell’Umbria esprimono soddisfazione per i contenuti della proposta di legge sulle politiche per la Famiglia – che viene rimessa al centro della politica umbra – presentata nei giorni scorsi a Palazzo Cesaroni dalla Vice Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, prima firmataria, Paola Fioroni. “Accogliamo con favore e sottolineiamo che la proposta di legge è perfettamente coerente con la firma del Manifesto Valoriale proposto dalle nostre associazioni in campagna elettorale, e sottoscritto da tutti i consiglieri eletti nella maggioranza del governo umbro. Coloro che si sono impegnati allora dimostrano oggi con i fatti, attraverso questa riforma, l’unanimità di intenti nel considerare la famiglia nel suo proprio ruolo di motore della società. Apprezzabilissima, in particolar modo, l’introduzione del Fattore Famiglia e il riconoscimento del ruolo dell’associazionismo familiare.

Ricordiamo che la legge mette al centro le famiglie umbre, la crescita demografica, il sostegno alla natalità e, non ultima, la spinta a promuovere le buone pratiche di politiche familiari tramite la costituzione dell’Agenzia per la Famiglia. Auspichiamo, dunque, che la legge abbia una copertura finanziaria importante poiché, quanto si propone di realizzare possa imprimere una importante spinta verso la crescita, sotto ogni aspetto, della nostra regione”. (22)