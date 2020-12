Passignano, 11 dicembre 2020 – Aldo Martino classe 1920, entrato in ospedale la frattura del femore, ha recuperato molto bene la capacità di camminare presso il centro di riabilitazione a Villa Cecilia di Passignano. A dispetto della caduta, Aldo ha seguito con impegno la terapia riabilitativa, collaborando con tutto il personale che lo ha assistito con grande dedizione e amore. L’obiettivo è stato pienamente raggiunto: è uscito dal centro con le sue gambe. Il centenario è in piena salute e trascorrerà il Natale con i suoi parenti. Aldo Martino nella sua vita ha combattuto nella secondo guerra mondiale per l’Italia in Libia dove è stato preso prigioniero dagli Inglesi per 6 anni in India. Nella sua vita è sempre un uomo molto fortunato e soprattutto tenace: nonostante le avversità ha sempre continuato a sorridere alla vita.

