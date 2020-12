NARNI, 24 dicembre 2020 – Il Comune di Narni ha ricevuto stamattina una delegazione dell’azienda Grande Meccanica che ha consegnato al sindaco, Francesco De Rebotti, e agli assessori al sociale, Silvia Tiberti, e alle attività economiche, Lorenzo Lucarelli, una donazione frutto della rinuncia da parte dei lavoratori e dei dirigenti ai consueti regali di Natale. “Ringraziamo sentitamente l’azienda e i suoi dipendenti per un gesto che conta in modo particolare soprattutto in un Natale come questo del 2020. Utilizzeremo le risorse per implementare il fondo del progetto “Dispense solidali” che ha l’obiettivo di dare concreti aiuti alimentari alle famiglie e alle persone in difficoltà”, dichiarano sindaco e assessori.

