Foligno, 24 dicembre 2020 – Quasi mille tute e mascherine per il personale sanitario impegnato nel Reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Foligno. Questo il gesto di aiuto concreto che è stato possibile compiere grazie alla donazione che la Fondazione Valter Baldaccini ha ricevuto da Antonio Baldaccini, Socio Fondatore della Fondazione stessa e CEO di UMBRAGROUP.“Il 2020 sarà ricordato – ha detto Antonio Baldaccini – come l’anno del Covid-19 che ha sconvolto gli equilibri mondiali ma non ha scalfito il mio ottimismo come uomo. In questa seconda ondata Covid, in piena emergenza, ho voluto essere presente in modo concreto. Per questo ho personalmente fatto una donazione alla Fondazione Valter Baldaccini, per l’acquisto di mascherine e tute anti Covid da donare al Reparto Rianimazione dell’Ospedale di Foligno, che possano aiutare i nostri medici a soccorrerci in sicurezza. Vuole essere il mio regalo di Natale per tutta la comunità, sperando in un Natale in salute e in un 2021 migliore”.

“Siamo davvero felici di essere riusciti, alla Vigilia di questo Natale così insolito, a compiere un gesto di solidarietà per dare supporto alla delicata situazione sanitaria che stiamo affrontando anche nel nostro territorio – ha commentato Beatrice Baldaccini, Presidente della Fondazione Valter Baldaccini. Le azioni e le progettualità della Fondazione – ha aggiunto – sono possibili proprio grazie a piccoli e grandi gesti di solidarietà come questo. In questi mesi di emergenza sanitaria infatti, grazie all’aiuto di tanti donatori, in Fondazione abbiamo cercato di rispondere alla pandemia agendo soprattutto sulle sue conseguenze: nei mesi di lockdown supportando le famiglie più in difficoltà per la spesa e il pagamento di affitto e utenze e quest’estate sostenendo il progetto RIESCO, laboratori pensati per i bambini più fragili che non hanno avuto accesso alla didattica a distanza”. (20)