Gubbio, 27 dicembre 2020 – I Vigili del Fuoco del distaccamento di Gubbio sono intervenuti la notte scorsa, intorno alle alle tre, per dei rami che si sono schiantati finendo a danneggiare su tre autovetture in sosta in località Venata. Dalla centrale di Perugia è intervento anche un mezzo speciale per consentire ai vigili di lavorare in altezza. I rami caduti hanno coinvolto anche i pali della luce elettrica. (12)