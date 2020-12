Perugia, 28 dicembre 2020 – Domani, martedì 29, il tempo sarà ancora instabile con piogge sparse e rovesci temporaleschi, in particolare sull’Umbria settentrionale e nuove nevicate in montagna. Le piogge saranno presenti anche nella giornata di mercoledì, mentre sarà meno instabile l’ultimo giorno dell’anno, ma con nuovi impulsi mediamente freddi e perturbati previsti da inizio 2021. Insomma, il giorno 31 dicembre la giornata si presenterà nel complesso variabile, con possibilità di deboli fenomeni nella notte e primo mattino, poi progressivo aumento delle nubi nel corso del pomeriggio, per nuovo peggioramento in serata a partire dall’Umbria del nord. Quota neve inizialmente dai 700-900m, in rapida salita in serata. (40)