Umbertide, 30 dicembre 2020 – Stava viaggiando sulla sua Fiat Panda con la moglie quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, si è scontrata con un’Audi. Al volante di quest’ultima c’era un giovane di 25 anni. Per l’anziano conducente dell’utilitaria, un uomo di 78 anni, l’impatto è stato fatale. La moglie invece è rimasta gravemente ferita e si trova ricoverata all’Ospedale di Città di Castello. Anche il conducente dell’Audi è rimasto leggermente ferito. Forse, alla base dello scontro, un malore dell’anziano, oppure un attimo di disattenzione e la tragedia ha avuto il suo inizio e la sua rapida e tremenda conclusione. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio e di Perugia e i sanitari del 118 da Città di Castello.

