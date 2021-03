Torgiano, 24 marzo 2021 – Riduzione delle tasse con abbassamento dell’aliquota massima dell’Imu e aumento della fascia di esenzione per aliquota addizionale Irpef nel Comune di Torgiano. E’ il piano approvato martedì scorso in consiglio comunale su proposta della Giunta che è stato illustrato dall’assessore al bilancio della Lega Cristina Mencolini (nella foto).

In particolare, per l’Imu la Giunta ha ritenuto procedere per l’anno 2021 rispetto alle aliquote vigenti nel 2020, alla riduzione dell’aliquota massima dell’Imu dall’1,14 all’1,09 per cento al fine di diminuire la pressione fiscale sui cittadini e alla conferma delle agevolazioni previste dal Regolamento vigente.

Per l’irpef è stato deciso di conservare l’attuale livello di erogazione dei servizi comunali e garantire l’equilibrio finanziario. Si è inoltre ritenuto opportuno, per l’anno 2021, di confermare l’aliquota irpef del 0.8 punti percentuali, ma di innalzare la soglia di esenzione ai fini Irpef da 10.000,00 euro a 11.500,00 euro.

“I risultati ottenuti – spiega l’assessore Cristina Mencolini – sono frutto di un lavoro intenso, costante e collegiale da parte della Giunta, con il significativo supposto dei consiglieri di maggioranza, nel pieno rispetto del programma elettorale. Il Covid ha stravolto tutti i nostri progetti e da marzo 2020 ad oggi siamo ancora in emergenza sanitaria, economica e sociale.

Ma sin dall’inizio dell’emergenza abbiamo cercato di essere in tutti i modi vicini i nostri cittadini, cercando di fronteggiare una situazione drammatica mettendo in campo tutti i mezzi e le strategie a nostra disposizione. Nella crisi non ci siamo fermati, anzi ci siamo uniti anche come forze politiche in seno al consiglio comunale, tutti responsabili nel reagire contro la crisi stessa”.

Aggiunge Luciano Capoccia, commissario Lega di Torgiano, Deruta e Collazzone: “Un plauso all’amministrazione comunale di Torgiano, e in particolare all’assessore Cristina Mencolini, per il lavoro che sta svolgendo insieme all’assessore Francesco Spaccini sul territorio a sostegno dei cittadini”.

