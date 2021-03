Perugia, 26 marzo 2021 – Sono stati illustrati quest’oggi, nel corso di una conferenza stampa (svoltasi su piattaforma zoom), il nuovo piano industriale 2021-2023 e quello annuale 2020 di Sviluppumbria SpA, Agenzia per lo Sviluppo Economico Regionale. All’incontro con i giornalisti, hanno partecipato la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, l’Assessore regionale per lo Sviluppo Economico regionale, Michele Fioroni, e dell’Amministratore Unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa.

In linea con il processo di razionalizzazione e rilancio fortemente voluto dalla Giunta regionale guidata dalla presidente Donatella Tesei, che ha riguardato tutte le società partecipate della Regione, la nuova governance di Sviluppumbria ha avviato nei mesi scorsi un importante programma di riassetto gestionale allo scopo di ridefinire con chiarezza la propria mission, identificare in modo certo indirizzi strategici, obiettivi e attività ottimizzando al contempo le risorse in modo da contenere i costi di funzionamento della struttura e aumentare la produttività e la qualità dei servizi erogati. I risultati di questo lavoro sono confluiti nel nuovo piano triennale 2021-23 e nel piano annuale 2021 dell’Agenzia che sono stati presentati pubblicamente immediatamente dopo la loro approvazione da parte dell’Assemblea di soci.

“Sviluppumbria, così come tutte le altre partecipate regionali – ha affermato la presidente Tesei -, è stata al centro di una ristrutturazione e revisione della mission anche attraverso una politica di spending review con l’obiettivo di ottimizzare i costi aumentando, al tempo stesso, la qualitá dei servizi offerti. Una politica concreta e trasparente che Sviluppumbria sta portando avanti anche grazie al lavoro del suo Presidente, Michela Sciurpa, e del personale le cui professionalità dovranno essere sempre più valorizzate nel miglior gioco di squadra possibile”.

La presidente ha altresì sottolineato l’importanza dell’Assemblea di oggi di Sviluppumbria nel corso della quale sono stati approvati i due piani (quello strategico triennale e quello annuale); due strumenti molto importanti che contengono le scelte operative e concrete per far sì che l’agenzia possa giocare un ruolo di primo piano “nel favorire la ripresa economica in una fase molto delicata che ha visto una grande sofferenza per tutti – ha concluso Tesei – , a partire dalle imprese e dai lavoratori”. L’assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni, per parte sua si è dichiarato “entusiasta per il progetto di rinnovamento che l’Agenzia Regionale sta realizzando. Il nuovo ruolo che Sviluppumbria vuole avere – ha aggiunto – per lo sviluppo dell’economia regionale è fondamentale. L’Agenzia diventerà, sempre più, un soggetto proattivo del cambiamento, un facilitatore nei processi complessi che le nostre imprese si troveranno ad affrontare nei prossimi anni. In quest’ottica, verranno intensificate le attività che, in stretta collaborazione con la struttura regionale, saranno dedicate a temi di frontiera, come la digitalizzazione, il trasferimento tecnologico, start-up e l’internazionalizzazione. Ed i piani che illustriamo oggi colgono appieno lo spirito di riforma che la Giunta aveva ipotizzato per Sviluppumbria la cui parola chiave era e resta ‘apertura’; apertura verso il territorio, il sistema delle imprese ed anche verso le altre agenzie, ed istituzioni di formazione ed alta formazione come l’Università degli Studi”.

“La Regione Umbria ci ha chiesto di tornare a svolgere un ruolo centrale nel percorso avviato per il rilancio socioeconomico dell’Umbria” ha affermato Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria. “Per implementare il nuovo ruolo abbiamo ridefinito la mission dell’Agenzia – ha aggiunto Sciurpa – mettendo al centro dell’operatività le imprese e il territorio, sostenendone le traiettorie di innovazione, internazionalizzazione, attrazione degli investimenti, promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. Tra i nuovi obiettivi anche il rafforzamento della capacità dell’Agenzia di intercettare fondi e sviluppare progetti europei e il rilancio dell’attività di comunicazione per portare a conoscenza di quanti più utenti possibili i servizi e le misure che la Società mette a disposizione per conto della Regione”.

“La nuova operatività richiede un ruolo proattivo e una capacità di interlocuzione e dialogo costante con tutti gli attori pubblici e privati regionali e con i potenziali investitori e innovatori, un dialogo che perseguiremo in un nuovo approccio sinergico e fortemente collaborativo con tutta la struttura regionale di cui Sviluppumbria è strumento operativo – ha proseguito Sciurpa – le nuove parole chiave sono ascolto delle istanze del territorio, networking e co-progettazione delle misure e degli interventi con gli stakeholder per trovare soluzioni idonee a superare le criticità regionali”.

Per l’Amministratore Unico di Sviluppumbria “il progetto di ridefinizione della mission comporta un nuovo modello gestionale dell’Agenzia: dalla passata struttura rigida, gerarchica, verticale e burocratizzata, passiamo a un nuovo modello organizzativo snello, flessibile ed efficiente, in grado di semplificare le procedure e ridurre i tempi di intervento. Una Sviluppumbria sempre più europea, digitale e sostenibile è quello a cui puntiamo e lo facciamo – ha concluso Sciurpa – risparmiando risorse pubbliche, aumentando i servizi per le imprese e i cittadini e investendo le risorse che ci sono affidate dalla Regione in progetti di impatto misurabile per lo sviluppo economico regionale”.

