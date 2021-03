Ancarano, 31 marzo 2021 – Anche la parentesi mattutina dedicata agli allievi ad Ancarano è stata un successo con lo svolgimento del Trofeo Bike Academy Abruzzo-Monzon Vini-Micheli Import Collection che ha sorriso al giovane corridore dell’Emilia Romagna Franco Cazzarò, portacolori della SC Torrile.

Tirando le somme, la manifestazione di apertura del calendario 2021 per gli allievi, in Abruzzo e nel Centro-Sud Italia, è riuscita sotto tutti i punti di vista e di questo il comitato organizzatore congiunto di Bike Academy Abruzzo (Gabriele Di Francesco) e di Abmol Eventi (Ezio Feriozzi) si è superato nell’aver accolto circa 150 atleti convenuti ad Ancarano da molte parti d’Italia, comprese le squadre aderenti al comitato regionale FCI Umbria: UC Foligno, Forno Pioppi e Gubbio Ciclismo Mocaiana.

In programma nove giri su un circuito ondulato nel territorio comunale di Ancarano, gli unici a prendere l’iniziativa sono stati Stiven Grigioni Ricci (Forno Pioppi) in occasione del traguardo volante che è riuscito ad aggiudicarsi davanti a Sebastiano Fanelli (Pedale Chiaravallese) ed Anthony Montrone (Andria Bike). Dopo un breve tentativo di Tommaso Fiorini (Pedale Chiaravallese), Andrea Masciulli (AC Dilettantistica Terra di Puglia) e Fabiano Faieta (Team Coratti-AS Roma Ciclismo), Fanelli è fuggito dal gruppo un’altra volta per prendersi il gran premio della montagna, prima di essere ripreso dal gruppo dei migliori che si è ridotto a una trentina di unità.

Con il rettilineo di arrivo in leggera ascesa, volata lunga di Franco Cazzarò (atleta di Carpi in forza alla SC Torrile) che si è lasciato alle spalle Alex Cecconi (Pedale Chiaravallese) e il toscano Matteo Perselli (Polisportiva Milleluci Ciclismo), a piazzarsi dal quarto al decimo posto nell’ordine Anthony Montrone (Andria Bike), Matteo Valentini (Eurobike Riccione), Stiven Grigioni Ricci (Forno Pioppi), Thomas Crovetti (SC Torrile), Andrea Masciulli (AC Dilettantistica Terra di Puglia), Micheal Carletti (Eurobike Riccione) e Simone Vari (Race Mountain Folcarelli).

ORDINE D’ARRIVO TROFEO BIKE ACADEMY ABRUZZO

1° Franco Cazzarò (SC Torrile) 47,8 chilometri in 1.26’20” media 33,220 km/h

2° Alex Cecconi (Pedale Chiaravallese)

3° Matteo Perselli (Polisportiva Milleluci Ciclismo)

4° Anthony Montrone (Andria Bike)

5° Matteo Valentini (Eurobike Riccione)

6° Stiven Grigioni Ricci (Forno Pioppi)

7° Thomas Crovetti (SC Torrile)

8° Andrea Masciulli (AC Dilettantistica Terra di Puglia)

9° Micheal Carletti (Eurobike Riccione)

10° Simone Vari (Race Mountain Folcarelli)

19° Vittorio Friggi (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

(2)