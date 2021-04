Perugia, 5 aprile 2021 – In relazione agli obblighi vaccinali per gli operatori medici e sanitari, previsti dall’articolo 4, comma 3 del D.L. n.44/2021, la Regione Umbria comunica che, per facilitare le operazioni di trasmissione degli elenchi degli iscritti agli ordini professionali e dei dipendenti delle strutture pubbliche e private è stata istituita un’apposita pagina nel portale regionale, con tutte le istruzioni necessarie https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/vaccinazioni-covid-professionisti-medici-sanitari

Si ricorda quindi che gli elenchi dovranno essere trasmessi alla Regione Umbria a mezzo PEC, utilizzando lo specifico template presente nella pagina del portale, entro il 06/04/2021.

