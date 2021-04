Assisi, 7 aprile 2021- Le Confraternite di Santo Stefano e di San Rufino, insieme alla Compagnia dei Cavalieri del Colle paradiso, hanno elaborato il progetto di un itinerario alla scoperta delle fonti di Assisi e hanno consegnato l’idea al sindaco Stefania Proietti chiedendo (e ottenendo) il patrocinio della Città.

Un’idea nata alla volontà di riscoprire anche alcune opere scultoree dei maestri Prospero e Francesco Prosperi, l’itinerario si snoda in 13 tappe con partenza da Piazza del Comune all’Eremo delle Carceri e si può senz’altro dire che l’ispirazione arriva direttamente dalle parole di San Francesco nel suo Cantico di Frate Sole “Laudato si’, mi’ Signore, per sor’Acqua la quale è molto utile et umile et pretiosa et casta”. L’itinerario si concretizzerà in una mappa contenente molte informazioni storico-artistiche sui luoghi e potrebbe diventare uno strumento interessante da presentare alla Conferenza internazionale dell’acqua del 2024, per la quale l’Italia è nella short list delle candidature con le città di Assisi e Firenze . Il Comune di Assisi, attraverso il Sindaco, ha espresso apprezzamento per la proposta delle Confraternite che ha l’obiettivo di far conoscere, ai residenti e ai turisti, angoli meno conosciuti e suggestivi della città serafica che, sin dall’antichità, era ricca di sorgenti e fonti.

“Si tratta di un’iniziativa lodevole – ha affermato il sindaco – che va nella direzione di mostrare luoghi bellissimi della nostra città, il filo conduttore che lega le 13 tappe è l’elemento dell’acqua, il bene più importante anzi fondamentale della nostra vita. Un’idea che ci prepara all’evento del 2024 quando Assisi, insieme a Firenze, ospiterà la Conferenza mondiale dell’acqua”.

