Bastia Umbra, 8 Aprile 2021 – Dopo aver messo a disposizione i test di screening agli addetti ai pubblici esercizi e commercio, artigianato, operanti nel territorio comunale, abbiamo la possibilità di aprire a tutta la popolazione fino a esaurimento dei test.

Nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, con una capienza di circa 400 posti, potremo aprire a una fascia di popolazione più ampia, definendo poi nuove date per la settimana successiva in modo da aprire nel breve a 1.000 test.

La prenotazione continuerà tramite la pagina web specifica sul portale del Comune dal titolo “Calendario e prenotazione test sierologico rapido gratuito”, disponibile al link https://www.comune.bastia.pg.it/c054002/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20174

Su questa pagina viene caricato il calendario mano mano che si aggiorna, il link per le prenotazioni nelle varie e altri materiali utili. In questo modo tutte le comunicazioni girano su un unico link, in modo semplice e diretto.

Le prossime date: Lunedì 12 aprile, Martedì 13 aprile, Mercoledì 14 aprile

E’ richiesta l’assoluta puntualità nel giorno e nell’orario indicato, per evitare assembramenti e garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

La Protezione Civile regionale ha fornito 2000 test rapidi al Comune di Bastia Umbra, grazie a questi test dal 6 Aprile ha preso il via la Campagna gratuita di screening mediante l’effettuazione di test sierologici rapidi per Covid-19. La campagna è effettuata da personale medico che si è reso disponibile a fornire la propria opera in qualità di servizio volontario; sono medici, infermieri e da oggi anche i farmacisti delle farmacie comunali, li ringraziamo per quello che stanno facendo per la nostra Comunità, non è scontato avere adesione volontaria, non è dovuto, è un regalo del proprio tempo, della propria professionalità. Nulla avremmo potuto senza il grande servizio prestato a titolo gratuito dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e di Agesci Gruppo Scout Bastia 1, della Croce Rossa Italiana Comitato di Bastia Umbra, della Croce Bianca Bastia ANPAS, rinnoviamo i ringraziamenti del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale a tutti i volontari.

