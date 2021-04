Foligno, 11 aprile 2021 – Il Csi di Foligno, nel momento di stop delle attività sportive, dovuto dalla Covid-19, non rimane a guardare e organizza nuovi corsi formativi per ottenere la qualifica di allenatore di calcio e di pallavolo Csi, di I livello.

I corsi verranno effettuati on-line al fine di non creare alcun tipo di assembramento, e inizieranno nel mese di maggio. Alla fine dei corsi (ogni corso al costo di 20 euro) verrà rilasciato un attestato riconosciuto dal CONI. Cinque aree formative ed un programma ricco di tanti argomenti da trattare. Il corso di calcio sarà tenuto da mister Fabrizio Germani (Istruttore Giovani Calciatori Uefa e Istruttore Giovanile) mentre quello di pallavolo vedrà la partecipazione di mister Roberto Farinelli (allenatore di pallavolo della nazionale femminile del Gambia e della School Volley Perugia, B2 femminile).

“Il corso darà modo a tutti non solo di imparare le prime basi per diventare allenatore – racconta Roberta Pantalla, direttore della formazione del CSI – ma darà modo a tutti di avvicinarsi alle società sportive mettendo in gioco il proprio talento e la passione per lo sport”.

Per iscriversi basta collegarsi al seguente link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeRPKGlL…/viewform

