Perugia, 15 aprile 2021 – Prosegue incessante l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Assisi. Nel tardo pomeriggio del 13 marzo, a Bastia Umbra, durante le consuete verifiche finalizzate al rispetto delle misure imposte per la limitazione della diffusione del covid-19, i militari del NORM hanno notato un ragazzo che ha tentato di eludere i controlli. Immediatamente fermato e controllato è stato trovato in possesso di un grammo e mezzo di hashish di ottima qualità, che il ragazzo aveva acquistato poco prima per uso personale. Lo stesso è stato segnalato all’Autorità amministrativa quale assuntore di stupefacenti ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 309/90.

L’attività si colloca nel più ampio quadro di controllo del territorio quotidianamente svolto dall’Arma assisana, sia per il rispetto delle normative relative al contenimento del covid-19, che per la prevenzione dei reati in genere. Le operazioni sono svolte con l’impiego di numerose pattuglie che procedono al controllo degli ambiti cittadini e dei luoghi di culto, coadiuvati dalle squadre operative di supporto del 13° Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”, composte da militari altamente specializzati ed in grado di fronteggiare adeguatamente ogni tipo di attacco.

