Assisi, 20 aprile 2021 – Per tutta la settimana proseguirà la campagna di screening anti-covid attraverso i test sierologici rapidi messi a disposizione del Comune di Assisi dal Centro operativo regionale della Regione Umbria. La campagna, gratuita e su base volontaria, interesserà tutti i cittadini che ne faranno richiesta.

L’iniziativa è stata voluta dall’amministrazione comunale di Assisi in collaborazione con la sezione locale della Croce Rossa e della Confraternita della Misericordia. Il test-point sarà il Palaeventi, già allestito nello scorso fine settimana per effettuare i test sui soggetti maggiormente esposti al pubblico ovvero proprietari e dipendenti di attività commerciali, bar, ristoranti e strutture ricettive: per quanto riguarda queste categorie la Croce Rossa ha effettuato nello scorso fine settimana 512 test. La Misericordia, nei vari test-point locali nelle scorse settimane ha effettuato circa 850 test.

Al Palaeventi nei giorni di mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 aprile, dalle ore 15 alle 18, ad effettuare i test sarà la Croce Rossa: per prenotarsi occorrerà scrivere una e-mail all’indirizzo criperteassisi@gmail.com comunicando nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono e l’indicazione del giorno e fascia oraria in cui si preferisce essere sottoposto al test.

Per effettuare i test nei giorni sabato 24 aprile e domenica 25 aprile, dalle ore 8.30 alle 19, sempre al Palaeventi a cura della Misericordia occorre prenotarsi chiamando lo 075/8038545 e comunicando nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono e l’indicazione del giorno e fascia oraria in cui si preferisce essere sottoposto al test.

Il test è utile per venire a conoscenza della probabilità di essere stato contagiato dal covid-19; questa infezione, infatti, può essersi presentata senza alcun sintomo o con lievi sintomi. Il test non va effettuato nei soggetti che hanno già contratto il covid e in coloro che già sono stati vaccinati (anche con la prima dose).

(2)