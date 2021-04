Trevi, 20 aprile 2021 – Sono stati annunciati i Migliori Oli Extravergini dell’Umbria selezionati dalla guida agli Oli d’Italia 2021 del Gambero Rosso che, in questa 11° edizione, vede sul podio nazionale molte delle aziende agricole e frantoi che fanno parte della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria.

L’Umbria, terra ad alta vocazione olivicola, da sempre un riferimento per gli amanti dell’olio extravergine dal carattere intenso ed esuberante, vede un crescendo, di giovani e non, olivicoltori e frantoiani che lavorano come artigiani dell’olio di altissima qualità.

La Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria vanta nella sua compagine produttori che, grazie ad investimenti in tecnologie innovative e all’attenzione posta nella coltivazione, nella raccolta e frangitura delle olive, alzano costantemente il livello qualitativo della produzione olearia dell’Umbria e che anche per questa annata si sono confermati tra i migliori del panorama nazionale secondo il Gambero Rosso.

Tra i produttori associati alla Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria, hanno ricevuto il riconoscimento delle Tre Foglie, punteggio massimo assegnato dalla prestigiosa guida del Gambero Rosso:

Agricola Locci di Giano dell’Umbria con il Blend Selezione N. 6

Clarici di Foligno con il Monocultivar Moraiolo Bio

CM Centumbrie di Magione con il Monocultivar Frantoio Bio

Decimi di Bettona con il Dop Umbria Colli Martani

Frantoio di Spello con l’Olio Extravergine di Oliva Bio

Frantoio Gaudenzi di Trevi con il Seven Dop Umbria Colli del Trasimeno

Frantoio Giovanni Batta di Perugia con il Dop Umbria Colli del Trasimeno Bio

Frantoio Giulio Mannelli di Bettona con il Monocultivar Nostrale di Rigali

Marfuga di Campello sul Clitunno con L’Affiorante Monocultivar Moraiolo Bio

Oro di Giano Agricadd di Giano dell’Umbria con il Monocultivar San Felice

Società Agricola Trevi “Il Frantoio” di Trevi con l’Olio Flaminio Fruttato

A ricevere invece i Premi Speciali:

Miglior fruttato medio: Decimi con il Dop Umbria Colli Martani

Miglior fruttato intenso: Oro di Giano Agricadd con il Monocultivar San Felice

Miglior rapporto qualità/prezzo: Trevi Il Frantoio con l’Olio Flaminio Fruttato

Nel 2020 c’è stato un sostanziale incremento del 70% della produzione olearia rispetto alla precedente annata, l’Umbria si è riassestata sui suoi standard quantitativi, raggiungendo le 6.500 tonnellate di olio prodotto, ma al di là delle quantità, si conferma una regione capace di regalare piaceri sensoriali come poche altre in Italia.

(2)