Foligno, 21 aprile 2021 – Da domani, giovedì 22, a domenica 25 aprile torna “Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza”. La decima edizione si terrà interamente online e tutti gli appuntamenti saranno trasmessi sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Festa di Scienza e Filosofia.

In programma 60 appuntamenti, tra conferenze singole e tavole rotonde, che vedranno intervenire 110 relatori, tra le più autorevoli figure del panorama scientifico, filosofico e culturale nazionale ed internazionale.

Come sempre, Festa di Scienza e Filosofia dedica ampio spazio ai giovani. Dieci, dunque, le conferenze in agenda la mattina al via già dalla giornata di martedì 20 aprile che interesseranno gli studenti, mentre sono 40 gli appuntamenti pomeridiani dedicati al grande pubblico.

Tema della decima edizione “Ripensare il futuro” e quattro le macro-aree a cui faranno riferimento i singoli appuntamenti: “Economia ed Equità”, “Democrazia e Formazione dell’individuo”, “Scienza, Teologia e Sapienza” e “L’Uomo, la Società, la Terra di fronte ai cambiamenti climatici”.

Novità assoluta di questa decima edizione, la realizzazione di una Web Tv interamente dedicata a Festa di Scienza e Filosofia. Quotidianamente sarà disponibile uno spazio “live” con approfondimenti ai temi delle conferenze, interviste ai relatori e rubriche come “Pillole di scienza” con esperimenti realizzati all’interno del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno” e “Umbria: Arte Natura Storia” per conoscere le bellezze paesaggistiche e naturalistiche dell’Umbria, i suoi borghi e monumenti, grazie al contributo della Regione Umbria e dei Comuni dell’Umbria.

Il programma completo della decima edizione è disponibile sul sito www.festascienzafilosofia.it

