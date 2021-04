Perugia, 22 aprile 2021 – Nasce la prima fondazione italiana dedicata ad approfondire i temi della Sostenibilità Digitale e tra i soci sostenitori del progetto c’è Fattoria Creativa, agenzia di comunicazione, design e digital marketing con sede a Perugia. La società è da tempo impegnata in un percorso imprenditoriale di ricerca e sviluppo attivo sui temi della sostenibilità in ambito tecnologico e digitale e da sempre lavora per contribuire a creare consapevolezza tra i cittadini, le aziende e le istituzioni sul ruolo imprescindibile che rivestono le tecnologie digitali nello sviluppo di un futuro sostenibile. Avere una realtà umbra all’interno della compagine sociale permetterà alla nostra regione di partecipare in maniera più diretta e attiva alle attività di comunicazione, ricerca, formazione e advocacy che rappresentano il cuore dell’operatività della Fondazione.

“La sfida della sostenibilità digitale è prima di tutto una sfida che riguarda la cultura e la comunicazione. Comunicare la sostenibilità digitale vuol dire costruire cultura per noi e per i nostri figli grazie al digitale.”

“Siamo molto orgogliosi di far parte di un progetto così importante del quale condividiamo sia i valori espressi nel Manifesto per la Sostenibilità Digitale, sia la visione generale di Stefano Epifani. Crediamo che ci sia molto da costruire sia in Italia che nella nostra Umbria intorno al tema della trasformazione digitale e che sia necessaria una riflessione strutturata con tutti gli stakeholder interessati perché l’utilizzo degli strumenti digitali possa essere funzionale al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità definiti nell’ambito di Agenda 2030. Abbiamo delle opportunità importanti da cogliere, delle occasioni che non possiamo mancare e delle responsabilità verso il futuro della società. Come azienda che si occupa di comunicazione e di digital media, che sviluppa piattaforme per aiutare le imprese a costruire progetti digitali per dialogare al meglio con i propri utenti, siamo convinti che la trasformazione digitale impatterà sempre di più su molti aspetti della nostra vita quotidiana. Per questo abbiamo scelto di entrare nella Fondazione Digital Transformation Institute. Per sapere prima e in maniera più approfondita quali sono e saranno i driver tecnologici che guideranno le imprese e le persone verso un futuro sempre più sostenibile”.

Fattoria Creativa

“L’ingresso di Fattoria Creativa tra i soci sostenitori della Fondazione è per noi particolarmente importante per più di un motivo. In primo luogo per il fatto che poter disporre delle competenze di un attore di eccellenza nel mondo della comunicazione digitale da alla Fondazione una marcia in più nei suoi processi e nelle sue attività, Dall’altro perchè Fattoria Creativa è la sintesi di un modello nel quale noi crediamo fortemente: l’eccellenza del territorio che si sviluppa su scala nazionale e nel contempo rimane attenta alle esigenze di quel territorio nel quale, appunto, è nata. È un modello di sostenibilità economica e sociale al quale guardare con grande attenzione per comprendere il vero punto di forza di un sistema di sviluppo dal quale ripartire.”

CONTATTI

Fattoria Creativa Srl

Strada Tiberina Nord, 26/T

06134 – Perugia

Info@fattoriacreativa.it

www.fattoriacreativa.it

