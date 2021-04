Spello, 22 aprile 2021 – Ogni anno il 23 aprile ricorre la Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore, nata sotto l’egida dell’UNESCO nel 1996 per promuovere lettura, pubblicazione dei libri e tutela del copyright. Il 23 aprile segna anche l’inizio ufficiale de Il Maggio dei Libri, la campagna del Centro per il libro e la lettura nata per valorizzare l’importanza della lettura come elemento di creatività e crescita personale e collettiva, celebrata oggi in tutto il mondo.

Il libro e la lettura rappresentano un mezzo indispensabile di approfondimento e di conoscenza di noi stessi, degli altri e del mondo, e soprattutto nei periodi di incertezze e precarietà ci aiutano a guardare avanti fiduciosi. Così Spello dà avvio al Maggio dei Libri con il primo di una serie di appuntamenti che ci accompagneranno per tutto il mese di maggio. Si inizia venerdì 23 aprile alle ore 11 dalla Biblioteca Comunale Giacomo Prampolini Spello con la presentazione delle novità librarie e dei servizi della biblioteca. Alle ore 16 LA BIBLIOTECA REGALA LIBRI presso Largo Mazzini, un omaggio a tutti gli innamorati dei libri e della lettura, grazie anche a una donazione dell’Assessora alla Cultura del Comune di Spello Irene Falcinelli.

Alle ore 18, Il Fondo Antico della Biblioteca Comunale di Spello in pillole, un piccolo assaggio del meraviglioso scrigno che conserva opere librarie di inestimabile valore. La giornata si conclude alle ore 21 con Rosella De Leonibus che insieme all’Assessora Irene Falcinelli e Silvia Rossi, ci parlerà del valore terapeutico del libro e della lettura. Perché leggere fa bene alla saaute. Tutti gli eventi sono on line e visibili sulle pagine Facebook:Biblioteca Comunale Giacomo Prampolini di Spello,Beni Culturali Spello,Spello Turismo,Pro Loco Spello,PASSA PAROLA. L’evento delle 18, la Biblioteca regala libri, si svolgerà in presenza nel rispetto delle norme COVID-19. L’iniziativa è promossa dal Comune di Spello in collaborazione con Sistema Museo, Pro Loco Spello, Associazione Culturale PassaParola leggi, gusta, pensa.

INFO bibliotecaspello@sistemamuseo.it 0742 301964

