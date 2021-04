Deruta 23 aprile ‘21 – Nuova sede per Moon Radio Libera Deruta, la web radio dell’associazione culturale Moon Radio Libera Deruta. Domenica 25 aprile alle 17 la radio aprirà le porte dello studio, presso la Casa della Cultura e dell’Associazionismo nel centro storico di Deruta, con un’inaugurazione “virtuale” attraverso la pagina Facebook Moon Radio Libera Deruta.

Nel corso dell’inaugurazione verrà presentata sia la nuova sede che l’associazione culturale, presieduta da Valentina Segoloni, formata da tutti gli speaker.

Moon Radio Libera Deruta è nata nel 2019 insieme all’associazione Posto Unico e nel corso di questi due anni è sempre riuscita, anche durante il periodo del lockdown, a garantire programmi culturali e di intrattenimento e ha partecipato, come media partner, ad alcune iniziative del Comune di Deruta, non ultime le due edizioni del Deruta Book Fest. Tra gli ospiti che finora hanno partecipato ai programmi figurano il candidato al Premio Strega Anthony Caruana, il cantante Paolo Vallesi e il presentatore Marco Berry. Tra le novità di questa stagione sono previsti collegamenti esterni durante i principali eventi del territorio e numerosi programmi di vario genere con ospiti di rilievo nazionale.

“Da sempre – ha detto Michele Toniaccini sindaco di Deruta – ho posto molta attenzione al mondo dell’associazionismo anche quando ero assessore nella passata amministrazione. Moon Radio riveste un ruolo importante di informazione e promozione degli eventi del tutto il territorio derutese, per questo, a titolo gratuito, abbiamo concesso questi spazi. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che lavorano all’interno dell’associazione Moon Radio per il senso civico che esprimo nel fare volontariato. Una menzione speciale all’assessore alle politiche sociali Maria Canuti per il lavoro organizzativo svolto. La giunta che guido è sempre unita nella realizzazione dei progetti che decidiamo di intraprendere. Invito i cittadini a seguire le trasmissioni di Moon Radio”

(2)