Città della Pieve, 23 aprile 2021 – Nella giornata di oggi, 23 aprile, scelta dall’Unesco per celebrare a livello mondiale il Libro e il diritto d’Autore il Comune di Città della Pieve rende noto il proprio programma di adesione al Maggio dei Libri, campagna nazionale ideata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura volta a promuovere e valorizzare la lettura in tutte le sue forme, consapevole del suo innegabile valore sociale.

Quest’anno, in occasione dei 700 anni della morte di Dante Alighieri, il Maggio dei Libri celebra il Sommo Poeta declinando l’Amore in tutte le sue sfaccettature ispirandosi ad alcuni dei suoi più celebri versi.

Dal 23 aprile al 31 maggio, l’Amministrazione pievese darà vita ad una serie di iniziative che, visto il perdurare dell’emergenza pandemica, si svolgeranno on-line e che saranno visibili sulla pagina Facebook della Biblioteca Comunale Francesco Melosio.

Per i più piccoli ogni settimana la Biblioteca pubblicherà dei consigli di lettura e dei video con letture a voce alta, mentre per gli adulti, oltre a proseguire la pubblicazione di post su Dante Alighieri, proporrà i titoli recentemente acquistati sui filoni individuati dal Maggio dei Libri.

Inoltre, in collaborazione con Monica Fanicchi e Maria Grazia Virgilio, titolari della Libreria

Libri Parlanti di Castiglione del Lago, si svolgeranno in diretta streaming 3 incontri con l’Autore secondo il seguente calendario:

6 maggio, ore 19.00: Paolo Giulierini presenta Stupor Mundi. Storia del Mediterraneo in trenta oggetti (Rizzoli, 2021)

13 maggio, ore 19.00: Luca Beatrice presenta Da che arte stai? Dieci lezioni sul contemporaneo (Mondadori Electa, 2021)

20 maggio, ore 19.00: Francesco Fioretti presenta Non di solo amore. La via dantesca alla felicità (Piemme, 2021)

Infine, poiché la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore è nota anche come Giornata del Libro e delle Rose, per tutto il periodo in questione coloro che si recheranno in Biblioteca per prendere in prestito un libro riceveranno in omaggio il segnalibro creato apposta per l’evento.

