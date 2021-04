Ponte san Giovanni, 24 aprile 2021 – La Pro Ponte sempre in “pista” o meglio in rotatoria: quella dell’incrocio tra via della scuola e via Cestellini, zona mercato del giovedì. I volontari della Pro Ponte per abbellire e arricchire la rotatoria hanno installato un aiola realizzata nei laboratori dell’associazione in via Tramontani. Qui, quando si potrà stare di nuovo insieme, sono programmate iniziative cui potranno assistere e collaborare giovani che desiderano inserirsi nella Pro Ponte e nelle attività culturali, sociali, artigianali…perché così, un giorno, anche loro potranno dire a questa aiola, a questo ponticello (quello sul Tevere di cui è ancora in corso la raccolta contributi), a questo recupero, a questa installazione, a queste arnie, giusto per rimanere in tema di operosità, , bonifica e miglioramento del territorio ho collaborato anche io. Marcello, Alviero 1 e Alviero 2, per la cronaca, sono i tre volontari attorno all’aiola installata in questi giorni.

