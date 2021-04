Spoleto, 24 aprile 2021 – La squadra dei Vigili del Fuoco di Spoleto è intervenuta oggi in supporto al pronto soccorso dell Ospedale San Matteo degli Infermi per un anello in acciaio incastrato su un dito della mano di una paziente poco collaborativa.

Dopo vari tentativi fatti con attrezzature messe a disposizione dalla struttura ospedaliera, sono riusciti a tagliarlo con un dremel messo a disposizione da un vigile della squadra che, abitando nelle vicinanze, è andato a casa a prendere lo strumento necessario.