Perugia, 30 aprile 2021 – È tempo di ripartire. Amatori Nuoto Libertas lo fa con la giusta motivazione, è proprio il caso di dirlo, dando moto all’azione, fisica e mentale. Lo stop pandemico ha consentito al gruppo di trasformare le criticità in opportunità. Opportunità di realizzare qualcosa di innovativo.

“La creazione di un nuovo team di esperti è stato lo start up, fondamentale, per stabilire la giusta strategia di approccio per ricominciare da dove ci siamo fermati – ha tenuto a sottolineare Mauro Brugnoni, il Presidente – convinti di riuscire a migliorare i nostri servizi, partendo proprio dal “cliente”, da chi cerca in noi la via dello star bene: lo sportivo, l’amatore, l’anziano, l’agonista, il bambino, la mamma, il diversamente abile”.

Un team di specialisti, psicologi, fisioterapisti, mental coach, nutrizionisti, tecnici e formatori hanno realizzato, in sinergia, uno studio dedicato al benessere di chi, varcando la soglia delle nostre due piscine e della nostra palestra sa di poter trovare accoglienza, disponibilità, crescita personale e quel calore che solo la passione per il proprio lavoro può generare.

Nasce “Amatori Nuoto Outdoor Fitness&Wellness”, una nuova palestra, a cielo aperto, che verrà inaugurata lunedì 3 maggio prossimo, dove i clienti potranno allenarsi, seguiti dagli istruttori dello staff, godendo di tutti i benefici dello sport all’aria aperta in specifiche aree attrezzate della Piscina Pellini, a un passo dal Centro Storico della città.

Attraverso la App Amatori Nuoto Perugia è possibile prenotare le attività di ginnastica posturale, funzionale, circuit training anche ad alta intensità e le lezioni su base musicale, ripartite tra “Fit Garden, Fit Terrace e Fit Island”, dando la possibilità a chi si allena di poter usufruire anche della tecnologia My Zone che permette il controllo del proprio training in tempo reale, attraverso la monitorizzazione costante del ritmo cardiaco, delle calorie bruciate e di altri parametri fisiologici fondamentali nel miglioramento della performance, sistema questo già utilizzato da tempo in tutte le strutture. Personale qualificato sarà disponibile per ogni info al n. 345.3672496.

Hi-tech e innovazione, sacrificio e passione si intrecciano in Amatori Nuoto Libertas, creando un equilibrio per rendere piacevole il tanto atteso ritorno allo sport.

“Iniziate ad essere ora ciò che vorrete diventare d’ora in avanti”

Con queste parole di William James l’Amatori Nuoto Libertas augura a tutti i suoi clienti un buon inizio attività.

