Foligno, 4 maggio 2021 – Un podio e tanti sorrisi per i giovani portacolori dell’UC Foligno impegnati il 1° maggio in terra romagnola. Al Gran Premio Primavera di Boncellino, nel ravennate, gli Esordienti di prima classe si sono infatti distinti con la 3° piazza di Lorenzo Scocciolini, ottimo protagonista nello sprint che ha deciso la corsa.

Prova veloce e, come di consueto per la categoria, molto serrata nel finale, con i 27 km del tracciato che sono stati coperti alla buona media di 34 km/h. I “Falchetti” sono stati bravi ad interpretare le fasi calde, muovendosi con accortezza all’interno del gruppo e trovando il giusto spazio per giocarsi la volata. Da sottolineare in particolare la cattiveria agonistica di Scocciolini, gettatosi la mischia senza timori reverenziali al cospetto di avversari molto strutturati fisicamente, a partire dal vincitore, nonché padrone di casa, Edoardo Tesei (SCD Alma Juventus Fano). A coronare la ragguardevole prestazione di squadra è giunta anche l’8° piazza di Francesco Cittadoni, a sua volta autore di uno sprint di rilievo.

Meno fortuna invece per i ragazzi di seconda classe, ben posizionati nelle battute conclusive ma penalizzati, proprio nella fase di lancio della volata, da una caduta che ha coinvolto una quindicina di atleti. L’incidente, avvenuto a 400 m dal traguardo, ha tagliato fuori in particolare Riccardo Bacchettini, mentre Mattia Proietti Gagliardoni è comunque riuscito a chiudere all’11° posto.

