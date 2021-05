Foligno, 4 maggio 2021 – Verrà riaperta giovedì 6 maggio la biblioteca ragazzi – in piazza del Grano, presso la biblioteca centrale nello storico Palazzo Deli – con i servizi di prestito libri, consultazione, lettura in sede. Gli ingressi saranno contingentati. La prenotazione va per fasce orarie da 50 minuti e ogni ora si chiude per 10 minuti per arieggiare e disinfettare i tavoli. La prenotazione telefonica va fatta al numero 0742/330610 o via email biblioteca@comune.foligno.pg.it. I libri per ragazzi potranno essere ancora presi in prestito, per chi preferisce, alla biblioteca centrale. Appena possibile, torneranno le iniziative per i piccoli lettori.

(2)